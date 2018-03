Für Franziska Giffey ist es wohl von allen Ministern die größte Veränderung – von der Bezirksverordneten-Versammlung Berlin-Neukölln, wo sie bisher ihre Politik erklärt hat, direkt in den deutschen Bundestag. Noch ein bisschen schüchtern steht die Familienministerin am Rednerpult und knüpft an Probleme an, die sie aus Neukölln kennt – kündigt mehr Geld an für Ganztagsschulen, damit Jugendliche Chancen bekommen, unabhängig vom Elternhaus, und mehr Geld für Kitas. Kindergärten, Integration – Giffey will hier neue Akzente setzen. Kinder kämen aus den unterschiedlichsten Familien, mit den unterschiedlichsten Hintergründen.