In Berlin-Kreuzberg versammelten sich am Abend mehr als 1.000 Menschen rund um den Oranienplatz. Die Polizei war mit einem Großaufgebot von rund 5.000 Beamte in Berlin präsent. Mit Polizeiketten wurde die die Oranienstraße gesperrt. Ein Hubschrauber kreiste über der Menschenmenge. Linke und linksradikale Aktivisten hatten im Internet zu Protesten aufgerufen, die aber wegen der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr nicht erlaubt sind. SPD-Innensenator Andreas Geisel hatte angekündigt, nicht genehmigte Demonstrationen und größere Menschenansammlungen schnell aufzulösen. Die jährliche Mai-Demonstration in Kreuzberg fiel in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus.