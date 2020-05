Der DGB forderte vorab die Arbeitgeber auf, jetzt nicht die altbekannte Melodie zu bedienen, in der Corona-Krise "den Gürtel enger schnallen zu müssen". DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, vielmehr brauche es "ordentliche Löhne", um die Kaufkraft zu sichern und einen "armutsfesten Mindestlohn von zwölf Euro die Stunde". Derzeit liegt der Mindestlohn bei 9,35 Euro.



Die IG-Metall rief die Arbeitgeber dazu auf, die Beschäftigung zu sichern. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", Unternehmen, die in der Corona-Krise mit öffentlichen Mitteln gestützt würden, dürfen jetzt nicht entlassen. Die Krise lasse sich nur zusammen mit den Beschäftigten überwinden und mit Investitionen in die Zukunft.