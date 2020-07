Dr. Zimmermann: Für die Badenden sind giftige Algenblüten, die vor allem durch die Überdüngung verstärkt auftreten, sowie Vibrionen problematisch. Bei Quallen sehe ich hingegen keine großen Probleme.

UBA: Vibrionen sind natürlich vorkommende salzliebende Bakterien. Bestimmte Arten wie Vibrio vulnificus können beim Menschen beim Baden schwere Wundinfektionen auslösen, die auch zum Tode führen können. Gefährdet sind insbesondere Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Ein Temperaturanstieg des Meerwassers auf mehr als 18 bis 20 Grad begünstigt ihr Wachstum und die Ausbreitung dieser Bakterien. Dabei ist zu beachten, dass die durch erhöhte Wassertemperaturen aktivierten Bakterien auch bei sinkenden Wassertemperaturen für mehrere Woche aktiv bleiben.

Dr. Zimmermann: Für die Nordsee bedeutet es zum Beispiel, dass der Kabeljau nur noch in den nördlichen und kälteren Regionen vorkommt. Leider wandern die Fischereirechte der heimischen Fischer nicht mit, deren Fangmöglichkeiten reduzieren sich also. Natürlich wandern auch südliche Arten in die Nordsee ein, aber die sind lange noch nicht so produktiv, dass die Fangverluste an bisherigen Arten ausgeglichen werden können.

Die Fischer werden also weniger Fisch aus dem Meer holen, die Fischerei wird weniger profitabel oder es werden weniger Fischer gebraucht. Am wahrscheinlichsten ist, dass nur noch kleine und weniger Kutter weiter fischen und der Ertrag sinkt. Damit wird dann Ostseefisch wohl hauptsächlich nur noch direkt an der Küste erhältlich sein. Im besten Fall liefert z.B. Hering dann zwar deutlich weniger Ertrag, aber er kann trotzdem dauerhaft nachhaltig bewirtschaftet werden. Unwahrscheinlich ist, dass alles wieder so wird wie vor 30 Jahren.

UBA: Mehr als 90 Prozent der überschüssigen Wärmeenergie und 20 bis 30 Prozent des vom Menschen zusätzlich emittierten Treibhausgases Kohlendioxid haben die Ozeane bisher aufgenommen. Durch diese verstärkte CO2-Aufnahme in den letzten Jahrzehnten sind die Meere saurer geworden. Das hat gravierende Folgen für den globalen Kohlenstoff- und Wasserkreislauf. Mit zunehmender Erwärmung wird weniger CO2 im Meerwasser aufgenommen und auch Sauerstoff löst sich schlechter im Wasser.

Schaum am Strand von Usedom: Er entsteht als Abbauprodukt von Algenblüten. Das Algenwachstum wird durch die Wassererwärmung und Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft verstärkt. Bildrechte: IMAGO Gleichzeitig verbrauchen Organismen bei zunehmender biologischer Aktivität durch die Erwärmung mehr Sauerstoff. So können sich Sauerstoffmangelzonen bilden, was beispielsweise Larvenstadien von Fischen schadet. Modellen des Alfred-Wegner-Instituts (AWI) zufolge gefährden steigende Wassertemperaturen die Fortpflanzung von bis zu 60 Prozent aller Fischarten weltweit. Auch Veränderungen der großen Strömungssysteme in den Weltmeeren durch den Klimawandel haben nach AWI-Erkenntnissen weitreichende Folgen für Mensch und Umwelt.

UBA: Grundsätzlich können sich Pflanzen und Tiere an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Das ist Teil der Evolution. Doch der Klimawandel erfolgt derzeit so schnell, dass sich nur wenige Organismen erfolgreich darauf einstellen können. Vor allem die in letzter Zeit häufiger auftretenden regionalen Erhöhungen der Wassertemperatur gefährden Arten ohne größere Temperaturtoleranz. Solch eine "marine Hitzewelle" gab es etwa im Sommer 2018. Die Lebensgemeinschaften in Nord- und Ostsee werden sich also wahrscheinlich stark verändern. Ob es irreparable Schäden gibt, wird man sehen.

Hinzu kommen noch andere Belastungen des Meeres durch den Menschen wie Nähr- und Schadstoffeinträge, Müll, Unterwasserlärm oder destruktive Fischereimethoden. Dies Faktoren verringern die Chancen einer Anpassung einzelner Arten oder gar Meeresökosysteme zusätzlich, wie beispielsweise eine Studie des Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) von 2019 zeigt. Der Aktionsplan zum Schutz der Meeresumwelt der Ostsee (HELCOM) wird derzeit von allen Ostsee-Anrainerstaaten überarbeitet. Deutschland hat seit 1. Juli 2020 den HELCOM-Vorsitz und will die Schutzmaßnahmen voranbringen.

Dr. Zimmermann: An der Temperaturerhöhung ist mittelfristig nichts mehr zu ändern. Wir können aber die anderen Stressoren für die Fischbestände reduzieren, wie die Überdüngung, und dadurch das Schlimmste verhindern. Noch ist die Ostsee nicht gekippt, aber sie steht unter Stress durch die Überdüngung und den Klimawandel.

Es ist vorstellbar, dass sich die Lebewesen an höhere Temperaturen anpassen, aber das wird im besten Fall Jahrzehnte oder wohl sehr viel länger dauern. So hat sich die Produktivität beim Hering in den letzten 30 Jahren halbiert, vor allem durch eine Verschiebung der Phänologie, also der zeitlichen Abfolge des Auftretens der Heringslarven, die dadurch ihre Futterorganismen verpassen. Betroffen sind vor allem die derzeit vorherrschenden frühjahrslaichenden Heringe. Bis in die 1930er Jahre dominierten hingegen herbstlaichende Heringe in der westlichen Ostsee. Es ist denkbar, dass Herbstlaicher besser mit den geänderten Bedingungen zurechtkommen und wieder dominieren werden, doch das wird dauern.

UBA: Die Deiche und andere Schutzbemühungen werden auch an der Ostsee verstärkt werden, da die Gefährdung der südlichen Ostseeküste zunimmt. Dies wird einerseits durch den steigenden Meeresspiegel verursacht, aber auch durch die natürliche Landsenkung. Die Küstenbundesländer agieren hierzu schon vorausschauend. Viele Deiche werden für später notwendige Erhöhungen vorbereitet.

Schleswig-Holstein hat im Dezember ein Strategieprojekt Ostseeküste 2100 zur Anpassung an den Klimawandel gestartet. Weitere Küstenschutzmaßnahmen werden im Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel aufgeführt.