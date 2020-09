Auch in Mitteldeutschland ging im September die Zahl der Arbeitslosen zurück und zwar in Sachsen auf 132.800, in Sachsen-Anhalt auf 86.200 und in Thüringen auf 68.100.



Der Geschäftsführer der Regionaldirektion für Sachsen-Anhalt und Thüringen, Markus Behrens, sagte, aktuell gebe es allein in Thüringen 13.300 Menschen, die wegen der Corona-Krise arbeitslos geworden seien und bisher nicht in einen neuen Job vermittelt werden oder eine Qualifizierungsmaßnahme antreten konnten. In Sachsen-Anhalt betrifft das Behrens zufolge aktuell 17.000 Menschen.