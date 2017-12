Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, erwartet ein Wiedererstarken des Marxismus. Der "Welt am Sonntag" sagte der Erzbischof von München und Freising, er sei sich sicher, dass es eine Renaissance dieser Gesellschaftslehre geben werde. Marx habe in einigen Bereichen durchaus recht gehabt, etwa was er über die Akkumulation des Kapitals und den Warencharakter der Arbeit gesagt habe, erklärte der Erzbischof.

Geistlicher spricht von massiver Verbitterung

Kardinal Reinhard Marx - Erzbischof von München und Freising Bildrechte: dpa So habe der Kapitalismus in den vergangenen Jahrzehnten viele negative Folgen gehabt und zu einem massiven Gefühl der Verbitterung geführt. Man habe diesen Prozessen besonders nach der Wende freien Lauf gelassen. Der katholische Geistliche plädierte für eine Zähmung des globalen Kapitalismus. Zudem halte er sich an die Warnung von Papst Johannes Paul II.. Der habe 1991 gesagt, wenn der Kapitalismus nicht die Fragen der Gerechtigkeit löse, dann würden die alten Ideologien wiederkommen. Das gelte bis heute, sagte der Erzbischof im Zeitungsinterview.



Der Münchner Geistliche gilt als radikaler Kapitalismuskritiker. Er hatte sich schon in früheren Interviews zu Karl Marx geäußert. Der gemeinsame Familienname habe es mit sich gebracht, dass er immer wieder auf den Philosophen angesprochen werde, erklärte er vor Jahren.

Gesellschaftslehre aus 19. Jahrhundert