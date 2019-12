Kramp-Karrenbauer auf Truppenbesuch in Mali. Bildrechte: dpa

Kramp-Karrenbauer hatte sich zuvor in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" dafür ausgesprochen, das Mandat für die Bundeswehreinsätze in der Südsahara auch auf den Anti-Terror-Kampf auszuweiten. Die CDU-Chefin verwies in dem Zusammenhang auf die Rolle des französischen Militärs. Dieses sei in der Sahel-Zone mit einem viel robusteren Mandat im Einsatz. Nur dadurch sei es der Bundeswehr und zivilen Organisationen möglich, in Sicherheit etwas aufzubauen. Auf Dauer dürfe sich Deutschland aber nicht "wegducken".