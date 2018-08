Die Spielekonsole ist sein Ball, eine stabile Internetverbindung seine Sporthalle. Felix Kluck ist E-Sportler. Mit populären Computer- und Videospielen misst er sich mit anderen. Dass die Bundesregierung seinen E-Sport in den Koalitionsvertrag aufgenommen hat ist für den Vorstand vom 1. Berliner E-Sport-Club wichtig.

Denn bisher haben sie dort ein Problem in Bezug auf das Vereinsrecht. "Wir sind als E-Sport-Verein kein gemeinnütziger Verein, weil E-Sport kein Sport ist", erklärt Felix Kluck, vom 1. Berliner E-Sport-Club. Daher habe der Verein wenig Zugriff auf Fördermittel, die er aber dringend benötige. So sei der Verein derzeit auf der Suche nach einem Vereinsheim und müsse zudem die Ausstattung dafür finanzieren.

E-Sport bisher nicht als Sport anerkannt

Nur wenn der E-Sport als eigene Sportart anerkannt wird, können die E-Sportvereine auf öffentliche Zuschüsse, auf steuerliche und auf rechtliche Vorteile hoffen. Aber Strategie-, Sport- oder sogenannte Ballerspiele am Computer zocken, ist das wirklich Sport?

Felix Kluck sieht zwischen dem traditionellen und E-Sport kaum einen Unterschied. "Es erfordert sehr viel körperliche Disziplin und es gehen im Körper dieselben Prozesse vor, wie bei anderen Sportarten auch. Deswegen gibt es die Abgrenzung in meinem Kopf eigentlich nicht", so Kluck.

Darf die Politik "Ballerspiele" unterstützen?

Auch für Eberhard Gienger, den Sportbeauftragten der CDU, spricht einiges dafür, dass E-Sport als Sportart anerkannt wird. Aber er hat auch Bedenken. "Es gibt so viele Aspekte, wo man sagen muss, es ist sinnvoll", so Gienger. "Aber es gibt auch so viele Aspekte, wo man sagen muss, das kommt unter keinen Umständen in Frage. Ballerspiele staatlich zu unterstützen, dass kann sich eine Bundesregierung, das kann sich die Politik nicht leisten."

Der E-Sport gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das weiß auch FDP- Politikerin Britta Katharina Dassler. "Egal, wo Sie hinhören im Sportbereich, wird immer mehr über E-Sport diskutiert. Immer mehr E-Sport-Vereine werden gegründet, auch die großen Fußball-Bundesligavereine machen jetzt E-Sport-Abteilungen", so Dassler.

Da sei es notwendig, richtig und wichtig, dass sich auf der einen Seite der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) damit auseinandersetze und auf der anderen Seite auch die Bundesregierung. "Die muss ja die ganzen steuerlichen Voraussetzungen schaffen."

DOSB muss ersten Schritt machen

Das hat auch die Bundesregierung erkannt und das Thema mit in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Denn digital ist in. Viel Konkretes gibt es aber noch nicht. Denn wie so oft beim Thema Digitalisierung, steckt auch die Umsetzung beim Thema E-Sport noch in den digitalen Kindersportschuhen.

Felix Kluck vom 1. Berliner E-Sport-Club erwartet trotzdem viel.

"Die Politik muss dafür sorgen, dass E-Sport als Sport anerkannt wird", fordert er. Außerdem müssten Fördermaßnahmen in den einzelnen Ländern eingeleitet werden, damit Strukturen dort gefördert werden könnten. "Auf die Art können Trainingsräume geschaffen werden, so dass der E-Sport auch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung erfährt."