Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sind für ihr optimistisches Eintreten für ein friedliches Europa mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergab am Samstag in Münster die Auszeichnung den drei Staatsoberhäuptern Kersti Kaljulaid, Dalia Grybauskaite und Raimonds Vejonis.

In seiner Laudatio würdigte Steinmeier die "unbeugsame Freiheitsliebe" der drei Länder und ihre Überzeugung in der EU Freiheit, Selbstständigkeit und Rechtsstaatlichkeit zu finden. Estland, Lettland und Litauen würden "im Bewusstsein einer dunklen Vergangenheit" leben, ohne sich jedoch daran festhalten zu lassen. "Europa als Zukunft und Notwendigkeit: Manchmal scheint es mir fast, als seien uns die baltischen Staaten ein gutes Stück voraus, was Ernst und Lebendigkeit dieser Einsicht angeht", betonte der Bundespräsident. 30 Jahre nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion gelten die EU-Mitglieder Estland, Lettland und Litauen am nordöstlichen Rand Europas als demokratische Musterländer.