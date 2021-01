Wolfram Günther hat den Vorsitz der Agrarministerkonferenz in einer denkbar schwierigen Phase angetreten. Die Neuordnung der europäischen Landwirtschaft steht auf seinem Zettel – und der Ressortchef aus Sachsen muss dafür gemeinsam mit seinen Kollegen von Bund und Ländern den nationalen Strategieplan erstellen. Eine Art To-do-Liste für alle, die in den nächsten sieben Jahren etwas von den EU-Agrarsubventionen abhaben wollen.

Die Aufgabe sei hochkomplex, erläutert Günther, und es gehe um einen immensen Betrag: "Heruntergebrochen auf Deutschland sind das jährlich über sechs Milliarden Euro. Und gleichzeitig sind die Herausforderungen, was wir mit dem Geld anstellen müssen, auch immens. Wir haben einmal die Branche selbst, die mit schwankenden Weltmarktpreisen klarkommen muss, mit Großhandelsketten. Und gleichzeitig sind die Herausforderungen mit dem Klimawandel, dem Erhalt von Biodiversität oder dem Tierschutz enorm."

Die EU will künftig 20 Prozent der besonders wichtigen Direktzahlungen an die Landwirte an Öko-Regelungen knüpfen. Bisher wurde das Geld nach der Größe der bewirtschafteten Fläche ausgezahlt. Die Folge war, dass vor allem die großen Betriebe profitierten. Das soll sich ändern.