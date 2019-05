Bertelsmann-Studie Osten profitiert weniger von EU-Binnenmarkt als Westdeutschland

Hauptinhalt

Die ostdeutschen Bundesländer profitieren deutlich weniger vom europäischen Binnenmarkt als der Rest der Republik. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist das jährliche Einkommensplus durch den gemeinsamen Markt demnach nur etwa halb so hoch wie in westdeutschen Ländern. Insgesamt verdienten allerdings alle EU-Bürger am Binnenmarkt.