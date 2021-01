Das sächsische Wirtschaftsministerium in Dresden schickt eine schriftliche Antwort. Demnach unterscheide die Europäische Kommission zwischen drei Regionen, abhängig von der Wirtschaftskraft, also dem Bruttoinlandsprodukt, in:

In schönstem Bürokratendeutsch heißt es in der Antwort des Ministeriums: "Der Landesdirektionsbezirk Leipzig und der ehemalige Landkreis Döbeln gehören gemäß den von der EU festgelegten Regionenkategorien der sogenannten stärker entwickelten Region an. Um auch in dieser Region Weiterbildungen fördern zu können, und damit eine möglichst faire Mittelverteilung zu erreichen, werden Zuwendungen mit einem regulären Fördersatz in Höhe von 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben ausgereicht."