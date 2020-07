Die EU-Kommission hat den deutschen Rettungsschirm für Unternehmen genehmigt. Die Wettbewerbshüter in Brüssel erklärten, der so genannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds stehe mit den in der Corona-Krise gelockerten EU-Regeln im Einklang. Es seien keine unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen zu erwarten.

600 Milliarden Euro Umfang

Über den Fonds soll auch die angeschlagene Lufthansa durch die Corona-Krise gebracht werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Fonds ist mit 600 Milliarden Euro ausgestattet. Sein Ziel ist es, deutsche Unternehmen mit Kapital zu versorgen, die in der Corona-Krise unverschuldet in Schwierigkeiten geraten sind. Der Fonds umfasst einen Garantierahmen über 400 Milliarden Euro, der Unternehmen eine Refinanzierung am Kapitalmarkt ermöglichen soll. Hinzu kommt eine Kreditermächtigung über 100 Milliarden Euro zur direkten Rekapitalisierung sowie eine weitere Kreditermächtigung über 100 Milliarden Euro zur Refinanzierung entsprechender Sonderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW.

Über den Fonds will die Bundesregierung beispielsweise die Lufthansa durch die Krise bringen. Entsprechend erleichtert zeigte sich die Regierung über die Zustimmung aus Brüssel.

EU-Kommission will Wettbewerbsverzerrung vermeiden