Die Thüringerin und Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Nicola Beer, ist dagegen vom Verhandlungsergebnis enttäuscht. Der Grund: Der große Topf, der Übergangsfonds für die Kohleregionen in der gesamten EU, sei praktisch halbiert worden. Das treffe am Ende auch Ostdeutschland hart, sagte Beer MDR Aktuell. Die zugesagten Hilfen seien ein Trostpflaster, wenn man bedenke, dass Deutschland für den Umbau weg von der Kohle hin zu modernen, zukunftsfähigen Arbeitsplätzen nun 2,55 Milliarden Euro weniger erhalte.

Die 650 Millionen Euro zusätzlich für den Osten sind für Nicola Beer daher kein großer Gewinn. Doch so einfach sei die Rechnung nicht zu machen, sagt Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle: "Wahrscheinlich wäre auch ohne Corona die Finanzierung des Braunkohleausstiegs so gelaufen, dass an anderer Stelle Ausgaben weggefallen wären. Wie also der Netto-Effekt jetzt am Ende ist, lässt sich aus heutiger Perspektive kaum voraussagen."

Oliver Holtemöller | Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die 650 Millionen Euro, die – um es mit den Worten von Reiner Haseloff zu sagen – jetzt "On Top" für den Osten dazukommen, sollte man Holtemöller zufolge nicht regional ausschlachten, sondern "in die normale, mittelfristige Strategie zur wirtschaftspolitischen Stärkung Ostdeutschlands einbinden. Und jetzt nicht für sich genommen auf diesen Kuchen gucken."



Für das EU-Parlament fangen die Verhandlungen über den Finanzplan jetzt erst an. Laut der Vize-Vorsitzenden Nicola Beer soll vor allem in den Bereichen Mittelstand, Forschung, Entwicklung und Bildung nachgebessert werden. Davon würde auch der Osten profitieren, so Beer. Am Donnerstag wird das EU-Parlament zur ersten Sondersitzung zusammenkommen.