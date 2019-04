Illegale Absprachen zwischen VW, BMW und Daimler

VW, BMW und Daimler sollen sich im Zusammenhang mit Technologien zur Abgasreinigung abgesprochen haben. Das sei eines der vorläufigen Ergebnisse eine Untersuchung, teilte die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mit. Damit würden betroffenen Herstellern Strafen in Milliardenhöhe drohen.