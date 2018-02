Regierungssprecher Steffen Seibert Bildrechte: dpa

In der Bundesregierung ist man da weniger pessimistisch. Letzte Warnungen hat die EU-Kommission auch in dieser Sache mehrfach schon ausgesprochen. Außerdem sei man ja weiter bemüht, die Schadstoffemissionen in deutschen Städten dauerhaft zu senken, wie Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt: "Nach dem Besuch der Bundesumweltministerin in Brüssel und der Friststellung durch die Europäische Kommission, war man sich in der Bundesregierung einig, dass der Beauftragte mit den Kommunen noch einmal ins Gespräch geht, um sehr schnell spezifische Maßnahmen zu erörtern.