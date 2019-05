Thüringen: Marion Walsmann (CDU)

Marion Walsmann Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel Marion Walsmann zieht als einzige Thüringerin ins EU-Parlament ein. Die frühere Landesministerin schaffte es als 22. von 23 CDU-Abgeordneten nach Brüssel und Straßburg.



Walsmann stand von 2008 bis 2013 verschiedenen Ressorts vor, ehe sie von der damaligen Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht entlassen wurde. Bei der Landtagswahl 2014 erhielt sie keinen aussichtsreichen Platz auf der CDU-Liste, holte dafür aber in Erfurt ein Direktmandat. 2018 zwang sie bei der OB-Wahl in Erfurt Amtsinhaber Andreas Bausewein in die Stichwahl.

Sachsen-Anhalt: Sven Schulze (CDU)

Sven Schulze Bildrechte: Sven Schulze Sachsen-Anhalt stellt künftig auch nur noch einen Abgerodneten in Europa. Der Quedlinburger Sven Schulze schaffte es als Spitzenkandidat der Sachsen-Anhalt-Liste erneut ins Parlament.



Schulze ist seit 2014 EU-Abgeordneter. Zuvor war der studierte Ingenieur lange Jahre Landeschef der Jungen Union. Seit 2016 ist er Generalsekretär der Landes-CDU.

Sachsen: Constanze Krehl (SPD)

Sachsen: Cornelia Ernst (Linke)

Sachsen: Dr. Maximilian Krah (AfD)

Sachsen: Dr. Dieter Peter Jahr (CDU)

Anna Cavazzini (Grüne)