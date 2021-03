Abschied von der Braunkohle EU überprüft Entschädigung an Energiekonzerne für Kohle-Ausstieg

Die EU-Wettbewerbshüter nehmen die Entschädigungszahlungen an RWE und insbesondere an die ostdeutsche Leag unter die Lupe. Der Bund will den Konzernen für den Braunkohle-Ausstieg mehr als 4,3 Milliarden Euro überweisen.