Mit "giftigen Stoffen" sind nicht etwa veraltete Druckerpatronen im Büro gemeint. "Es geht um produzierende Industrie und verarbeitendes Gewerbe", erklärt Wolfgang Panter, Präsident des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte. "Also zum Beispiel Stoffe aus dem Bereich der Metallindustrie oder einige sehr spezielle Stoffe, die in der chemischen Industrie hergestellt werden."

Die sogenannte Krebsrichtlinie der EU bestimmt einerseits einen Höchstwert für den jeweiligen giftigen Stoff in der Luft, zum Beispiel im Bergbau oder der Logistikbranche. Andererseits listet sie giftige Substanzen auf, die über die Haut aufgenommen werden können – so wie zum Beispiel Trichlorethylen, das laut Panter "viel zur Reinigung oder auch in Klebstoffen" verwendet worden ist. Weil es Nierenkrebs erzeuge, werde es in Deutschland schon länger nicht mehr zum Putzen benutzt. Ohnehin sei der Umgang mit krebserregenden Stoffen hier schon streng geregelt.