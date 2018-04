Wer als minderjähriger Flüchtling unbegleitet in die EU kommt und in einem Mitgliedsstaat Asyl erhält, hat Anspruch auf Familiennachzug. Daran ändert sich auch nichts, wenn der Flüchtling während des Verfahrens volljährig wird. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschieden (Az. C-550/16).