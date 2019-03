Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Deutschland die Rückführung von Flüchtlingen in andere EU-Staaten erleichtert. Mängel im Sozialsystem anderer Länder stünden dem nicht entgegen, heißt es im Urteil vom Mittwoch. Ein Abschiebeverbot bestehe erst, falls unmenschliche Behandlung und extreme materielle Not drohten.

Nach EU-Recht ist für einen Flüchtling das Land zuständig, über das er in die EU gelangte. Dieses Prinzip steht wegen der hohen Belastung der Länder an den südlichen EU-Außengrenzen in der Kritik. Auch kritisieren Menschenrechtler die Aufenthaltsbedingungen für Flüchtlinge in mehreren EU-Staaten. Viele Flüchtlinge ziehen daher nach Deutschland und wollen dort ein Asylverfahren.