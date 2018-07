Auch mit neuen Gentechnik-Verfahren veränderte Lebensmittel müssen in Supermärkten gekennzeichnet werden. Das hat der Europäische Gerichtshof in einem Grundsatzurteil klargestellt. (Rechtssache C-528/16).

Das oberste EU-Gericht in Luxemburg entschied, dass auch für neuere Methoden der sogenannten gezielten Mutagenese die EU-Regeln und Kennzeichnungspflichten gelten. Außerdem müssen beispielsweise Pflanzen, die mit den neuen Verfahren verändert wurden, vor der Zulassung geprüft werden.

In dem Fall ging es um einen Gerichtsstreit in Frankreich. Ausgangspunkt war die EU-Richtlinie von 2001. Sie definiert jene Organismen als gentechnisch verändert, deren genetisches Material so modifiziert wurde, wie es auf natürliche Weise nicht möglich ist. Allerdings sind ältere Mutagenese-Verfahren, die als sicher gelten, von den strengen Regeln ausgenommen. Dabei werden Änderungen im Erbgut durch den Umbau vorhandener DNA erreicht, ohne dass fremde DNA eingefügt wird.