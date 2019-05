Gut eine Woche vor der Europawahl am 26. Mai büßen Union und SPD weiter in der Wählergunst ein. Laut der am Donnerstag veröffentlichten ARD-Vorwahlumfrage zur Europawahl von Infratest dimap bleibt die Union zwar klar die stärkste Kraft. Allerdings liegen CDU und CSU nur noch bei 28 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als bei der letzten Befragung Anfang Mai. Die SPD büßt im Vergleich zum Monatsanfang sogar zwei Punkte ein und kommt nur noch auf 17 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Europawahl 2014 gaben noch mehr als 35 Prozent der Union und 27 Prozent der SPD ihre Stimme.