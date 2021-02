Eventim-Vorstoß Wann Sonderregelungen für Geimpfte nicht diskriminierend wären

Wer sollte diese Debatte führen und dabei den Ton angeben: der Ethikrat, die Politik oder die Privatwirtschaft, mit Vorschlägen wie dem von Eventim?

Gilbert Häfner: Diese Debatte müssen wir letztlich alle führen. Sie betrifft uns alle und zwar in einem ganz wesentlichen Bereich. Entscheiden muss aber am Ende der Gesetzgeber, also die Politik, so ist das in der Demokratie. Wichtig ist mir vor allen Dingen, dass die Debatte sachlich geführt wird und nicht zu oberflächlich. Das wäre schön. Aber wir sind ja dabei, das zu tun.

Welche konkreten Vorgaben wünschen Sie sich, auch rechtlich gesehen?

Gilbert Häfner: Wichtig ist vor allen Dingen eine große Akzeptanz bei der Bevölkerung. Wenn wir die Bevölkerung vor eine Zerreißprobe stellen, dann wäre das nicht gut. Wenn keine Ansteckungsgefahr besteht, sollten Lockerungen möglichst einheitlich für alle erfolgen, also der Weg des Ethikrates begangen werden und leichte Maßnahmen wie Mundschutz, etc. auch für Geimpfte bleiben. Gravierende Maßnahmen sollten nach Möglichkeit auch für alle aufgehoben werden. Ob das so möglich ist, wird die weitere Entwicklung zeigen. Das hängt ganz zentral vom Krankheitsgeschehen ab, von den Infektionszahlen und den Umständen.

Wie lassen sich diese Lockerungen politisch so definieren, dass sie auch juristisch sauber sind?

Gilbert Häfner: Das ist nicht einfach zu sagen. Rechtlich ist die Frage letztlich: Gibt es einen sachlichen Grund für eine Ungleichbehandlung? Und wenn der Grund darin besteht, dass ein Großteil der Geimpften nicht mehr ansteckend ist, wäre das wohl für Maßnahmen ausreichend. Allerdings habe ich große Zweifel, ob es angemessen ist, Private zur Gleichbehandlung zu zwingen, wenn die Ansteckung in großen Teilen nicht mehr besteht. Denn man wird dem Restaurantbetreiber nicht vorschreiben können, sich dazu zu entscheiden, dass er mit dem Argument "ich bewirte nur Geimpfte" ein Geschäftsmodell aufmacht, das auch andere Geimpfte in sein Restaurant holt. Das Verbot der Ungleichbehandlung wird hier schwierig sein und ich habe Zweifel, ob das rechtlich möglich sein wird.

Sie plädieren also dafür, in die Vertragsfreiheit nicht einzugreifen?