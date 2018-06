Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf vertrauliche Dokumente schreibt, hat Weise die Zustände beim Bamf und auch das Bundesinnenministerium scharf kritisiert. Demnach informierte Weise die Bundesregierung Anfang 2017 und dann noch einmal Ende des Jahres in seinem Abschlussbericht über Missstände.

Der langjährige Chef der Bundearbeitsagentur Weise hatte auf Bitten von Merkel im Oktober 2015 den Spitzenposten bei der Flüchtlingsbehörde übernommen und sie bis Ende Dezember 2016 geleitet. Der "BamS"-Bericht steht im Zusammenhang mit dem Bamf-Skandal in Bremen . Dort sollen mehr als 1.000 Asylanträge illegal erteilt worden sein. Die Chefin der Außenstelle hatte die schnellen Asylbescheide verteidigt und die Bamf-Zentrale für Fehler mitverantwortlich gemacht. Weise habe schnellere Bearbeitungszeiten verlangt.

Laut "BamS" beklagte Weise, dass er "noch nie einen so schlechten Zustand einer Behörde erlebt" habe. Dem Bundesinnenministerium warf er Versagen bei der Kontrolle des Bamf vor. Es gebe dort zwar diverse Abteilungen mit Fachaufsicht, doch denen seien offenbar nicht die Defizite bei IT, Aufbau- und Ablauforganisation bekannt.

Es ist nicht erklärbar, wie angesichts dieses Zustandes davon ausgegangen werden konnte, dass das Bamf den erheblichen Zuwachs an geflüchteten Menschen auch nur ansatzweise bewerkstelligen könnte.

Der "Bild am Sonntag" sagte Weise nun, er habe den Bericht an das Innenministerium geschickt. Eine Sprecherin bestätigt das dem Blatt. Demnach haben viele Vorschläge Weises "Eingang in die weiteren Arbeiten zur Verbesserung der Situation" gefunden.