Der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) Gerhard Schindler sieht im Fall des mutmaßlichen Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal bislang keine ausreichenden Beweise, die eine "definitive Zuweisung der Verantwortung" an Russland rechtfertigen würden. Schindler sagte am Dienstag MDR AKTUELL: "Also ich glaube, die derzeitige Beweislage ist nicht so robust, wie die jetzt beschlossenen Maßnahmen vermuten lassen."

Indizien und offene Fragen

Ex-OSZE-Vize Wimmer: "Friedensgefährdende Aktivität"

Deutlich schärfer äußerte sich der frühere Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und langjährige verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Willy Wimmer.

Scharfe Kritik an Maas-Äußerung