"Club of Rome" Der "Club of Rome" ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 1968 für eine nachhaltige Entwicklung und den Schutz von Ökosystemen einsetzt. 1972 veröffentlichte der "Club of Rome" den Bericht "Die Grenzen des Wachstums", der weltweit große Beachtung erlangte. Ihren Sitz hat die Organisation im schweizerischen Winterthur. In ihr sind Experten verschiedener Disziplinen aus mehr als 30 Ländern zusammengeschlossen.