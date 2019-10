Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend will die Initiative für Neonazi-Aussteiger "Exit" auch ab dem Jahr 2020 fördern. Darauf hat sich des Bundesfamilienministerium nach eigenen Angaben mit der Organisation verständigt. Die Initiative wird demnach im Rahmen des Programms "Demokratie leben" unterstützt.

Zudem wurde laut Ministerium ein neuer strategischer Ansatz vereinbart. Die Einzelheiten der Förderung würden in den kommenden Wochen festgelegt. Ein mögliches Ende der Förderung war in den vergangenen Wochen diskutiert und stark kritisiert worden, letzteres vor allem nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle.