Statistik Exporteinbruch in Ostdeutschland: Sachsen an der Spitze

Hauptinhalt

Die deutschen Exporte sind im Mai dieses Jahres um 29,7 Prozent im Vergleich zum April eingebrochen. Das berichtet das Statistische Bundesamt. Dabei liegen die Exportrückgänge in Ost- und Westdeutschland sehr dicht beieinander. Im Vergleich der Bundesländer liegt Hamburg mit einem Rückgang von fast 50 Prozent an der Spitze, in Ostdeutschland verzeichnet Sachsen den größten Rückgang.