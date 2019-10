Die Proteste in Berlin, aber auch in anderen Städten weltweit, sollen am Dienstag weitergehen. Welche Aktionen genau geplant sind, wurde noch nicht mitgeteilt. Ein Polizei-Sprecher erklärte am frühen Dienstagmorgen, die Lage in der Hauptstadt sei ruhig gewesen. "Die müssen ja schlafen, die wollen morgen weitermachen."