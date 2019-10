Klima-Blockaden in Berlin und anderen Metropolen

Unterstützung erhielten die Blockierer in Berlin unter anderem von Carola Rackete, die im Juni als "Sea Watch 3"-Kapitänin mit 53 Migranten an Bord eigenmächtig in den Hafen von Lampedusa eingefahren war und ein Boot der italienischen Polizei gerammt hatte. In ihrer Rede am Großen Stern bezeichnete Rackete die "Zerstörung unserer Ökosysteme" als "existenzielle Krise" für die Menschheit. Von der Bundesregierung verlangte sie, den Klimanotstand auszurufen. Bildrechte: dpa