Die Bundesregierung hat mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das am 1. März 2020 in Kraft tritt, den Rechtlichen Rahmen geschaffen. Bei einem Gipfel zur Einwanderung von Fachkräften kommen Bundesregierung, Länder, Wirtschaft und Gewerkschaften am Montag zusammen, um die Umsetzung zu klären.



Die Kanzlerin erklärte am Samstag, es gehe darum, Visa schnell zu erteilen und einen "reibungslosen Informationsfluss" von den deutschen Firmen in die Länder herzustellen. Interessierte Bewerber sollen noch in ihren Heimatländern Deutsch lernen und dann bereits mit Sprachkenntnissen nach Deutschland kommen.