Spahn in Mexiko: Auf der Suche nach Pflegekräften Bildrechte: dpa

Pilotprojekte zur Anwerbung sind Altmaier zufolge in Brasilien, Indien und Vietnam geplant. Zudem sagte jetzt Handwerks-Präsident Hans Peter Wollseifer, sein Verband plane für 2020 ein Projekt in Bosnien-Herzegowina.



Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, kündigte jetzt weitere Partnerabkommen mit anderen Ländern an, wie es sie schon mit Mexiko und den Philippinen gebe. Da gehe es vor allem um Berufe im Gesundheitssektor. Im September dieses Jahres war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Mexiko, um das Abkommen zu unterzeichnen. Eine ähnliche Reise hatte Spahn auch in das Kosovo geführt.