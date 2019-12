Der Fachkräftemangel ist für viele Unternehmen in Deutschland das größte Geschäftsrisiko. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. 56 Prozent der befragten Firmen gaben an, dass der Mangel an Fachkräften ein großes Problem darstelle. Ein Drittel der Unternehmen hat demnach in den vergangenen Jahren bereits ausländische Fachkräfte aus der EU sowie aus Nicht-EU-Staaten eingestellt.