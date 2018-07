Nikola Troch ist Physiotherapeutin in einer ambulanten Reha in Leipzig. Obwohl ihre Praxis zentral liegt, ist der Weg auf die Behandlungsbank manchmal ganz schön weit. "Wenn sich das um einen älteren Patienten handelt, der braucht allein zehn Minuten vom Wartezimmer in den Therapieraum, um dann nochmal zehn Minuten zu investieren, um sich zu entkleiden und auf die Bank zu legen", erklärt Troch.