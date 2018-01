Die 39 Vertreter von Union und SPD befassen sich in unterschiedlichen Gruppen und Formaten mit allen politischen Themen. Die Verhandlungstage werden in der Regel mit einer Sitzung aller Teilnehmer in einem Plenum starten. Anschließend arbeiten die Politiker in Arbeitsgruppen zu einzelnen Themengebieten weiter. Diese sind folgendermaßen aufgeteilt:

Wirtschaft, Verkehr, Infrastruktur, Digitalisierung, Bürokratie

Energie, Klimaschutz, Umwelt

Kommunen, Wohnungsbau, Mieten, ländliche Räume

Außen, Entwicklung, Bundeswehr

Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht, Digitalisierung II

Familien, Frauen, Kinder, Jugend

Migration, Integration

Finanzen/Steuern

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bildung, Forschung

Bürgerbeteiligung, Stärkung der Demokratie

Soziales, Rente, Gesundheit, Pflege

Innen/Recht

Zu Wochenbeginn wollen die Parteichefs Angela Merkel, Martin Schulz und Horst Seehofer zu dritt zwei Stunden lang über die Europapolitik sprechen. Das ist wichtig, weil eine gemeinsame Linie in der Europapolitik bei einer Neuauflage von Schwarz-Rot dringend gebraucht wird. Hier liegen die Parteien, genau wie in vielen anderen Bereichen, bisher weit auseinander.

Nach den Treffen der Fachgruppen sollen die Arbeitsstände jeweils parteiintern bewertet werden. Danach kommt eine Sechser-Runde der Parteichefs und Fraktionsvorsitzenden zusammen, um sich über mögliche weitere Schritte in den Arbeitsgebieten zu verständigen. Zum Abschluss soll nochmals die große Runde tagen. So oder ähnlich könnte der Ablauf an jedem Sondierungstag aussehen.

Angepeilt wird, dass jede Arbeitsgruppe am Ende höchstens zwei Seiten an Ergebnissen abliefert. Daraus soll dann von der Spitzenrunde ein sechs bis acht Seiten starkes gemeinsames Abschlusspapier erstellt werden, mit dem die SPD-Seite auf ihrem Parteitag um Zustimmung zu förmlichen Koalitionsverhandlungen werben soll. Merkel und Seehofer würden mit dem Papier in ihren Parteigremien um Zustimmung bitten.

Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche werden am Freitagvormittag in Gremiensitzungen der Parteien und nachmittags in getrennten Sondersitzungen der Fraktionen von CDU/CSU und SPD analysiert.

Ein SPD-Sonderparteitag soll in Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Bei der CDU tut dies der Parteivorstand. Bei der CSU ist rein theoretisch noch ein Parteitag zum Ergebnis der Sondierungen möglich. Intern heißt es aber, ein solches Delegiertentreffen sei nicht nötig.

Stimmen die Parteigremien der Union und der SPD-Parteitag zu, könnten ab diesem Tag konkrete Koalitionsverhandlungen beginnen.

Februar: Abschluss der Verhandlungen

Mitte oder Ende Februar könnten die Gespräche abgeschlossen sein, heißt es aus dem Kreis der verhandelnden Parteien. Anschließend müssten noch die SPD-Mitglieder über den Vertrag entscheiden. Das kann bis zu drei Wochen dauern. Bei der CDU dürfte – wie bei Jamaika geplant – ein Parteitag letztes Entscheidungsgremium sein. Auch in der CSU ist ein Parteitag möglich, entschieden werden könnte aber auch in den Gremien Präsidium und Vorstand.