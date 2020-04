Neue Verkehrsregeln Mindestabstand und Halteverbot sollen Radfahrer schützen

Das Frühjahr ist in Deutschland angekommen. Für viele ein Grund, das Auto wieder gegen das Fahrrad zu tauschen. Und auch das Coronavirus führt dazu, dass so mancher Bus- und Straßenbahngast nun doch lieber selbst in die Pedale tritt. Parallel dazu soll demnächst eine Novellierung der Straßenverkehrsordnung in Kraft treten. Diese soll, so heißt es aus dem Bundesverkehrsministerium, den Straßenverkehr sicherer, klimafreundlicher und gerechter machen.

von Raja Kraus, MDR AKTUELL