15,2 Prozent - so hoch ist der Krankenkassenbeitrag der AOK Plus in Sachsen & Thüringen. Im Deutschland-Vergleich ist die Krankenkasse damit eher günstig. Konkurrenz müsste sie also nicht fürchten. Dennoch lehnt die AOK Plus den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ab, die regionale Begrenzung der AOKs aufzuheben.

In einer Pressemitteilung der Krankenkasse heißt es: "Dieser Weg, den der Minister einschlägt, wird die Versorgungssituation für die Versicherten in Sachsen und Thüringen nicht spürbar verbessern."

Neue Beitragsverteilung in der Kritik

Ein Interview wollte die AOK Plus nicht geben. Ihr zur Seite springt aber die sächsische CDU-Sozialministerin Barbara Klepsch. Wettbewerb sei grundsätzlich zu begrüßen, aber er müsse fair ablaufen. Unfair findet sie dabei aber nicht unbedingt eine freie Kassenwahl. Sondern was in Spahns Gesetzentwurf noch neu geregelt werden soll.

Nämlich wie die Gelder der Versicherten unter den Krankenkassen künftig verteilt werden sollen. Krankenkassen mit mehr älteren Versicherten mit vielen Krankheiten würden dann weniger Geld aus dem Gesundheitsfonds bekommen. Denn sie hätten bislang aus dem Finanztopf eher zu viel erhalten, meint das Bundesgesundheitsministerium.

Grüne: "Schnellschuss" aus Berlin

Besonders ländliche Regionen mit vielen älteren Versicherten der AOKs wären betroffen, kritisiert Barbara Klepsch. "Hier zieht man eben gerade aus den ländlichen strukturschwachen Regionen Gelder, Finanzmittel hin zu den Ballungsräumen. Und das kann aus Sicht des Freistaats Sachsen so nicht der richtige Schritt sein."

Denn es seien die Ortskrankenkassen, die auch auf dem Land die medizinische Versorgung gewährleisten. Volkmar Zschocke, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion in Sachsen, bezeichnet den Vorschlag Spahns als Schnellschuss. Das Aufbrechen des regional beschränkten AOK-Systems hält er für falsch. Denn AOK-Kassen könnten sich dann zusammenschließen.

Volkmar Zschocke Bildrechte: dpa Wir haben dann eine riesengroße fusionierte AOK. Möglicherweise wird der Wettbewerb zwischen den Kassen dadurch sogar geschwächt. Volkmar Zschocke | Grüne gesundheitspolitischer Sprecher

Kampf um Landeshoheit

Heißt vielleicht, dass sich Beitragssätze angleichen, vielleicht sogar steigen. Doch es geht bei der Debatte nicht nur um den Wettbewerb, sondern auch um den Kampf zwischen Land und Bund. Denn derzeit haben die Länder die Rechtsaufsicht über die AOKs.

Jens Spahn will die Ortskrankenkassen aber künftig zentral aus Berlin kontrollieren lassen. Für Sachsens Sozialministerin Klepsch würden damit die Bundesländer klar beschnitten. Womit sie ihrem CDU-Parteikollegen Spahn widerspricht: "Also ich bin da nicht so sicher, wie der Bundesminister jetzt sagt, dass das nicht bundesratspflichtig ist."

Barbara Klepsch Bildrechte: Staatsministerium/Christian Hüller Ich halte das durchaus für einen Eingriff in Länderhoheit und damit ist es bundesratsrelevant. Barbara Klepsch | CDU Sozialministerin Sachsen