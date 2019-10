Völlig losgelöst von Krieg und vielen Toten kann man diese Annexion, die bis heute nicht international anerkannt ist, aber dennoch nicht sehen, sagt Halling: "Man muss natürlich auch sehen, dass es direkt im Anschluss an die Annexion der Krim, und auch die Vorgänge auf der Krim, es im Donbass zu einem Konflikt gekommen ist, der durchaus auch auf Seiten der sogenannten Separatisten inspiriert worden ist, durch das russische Vorgehen auf der Krim. Also es gab und gibt dort Akteure, die sich durchaus vorstellen konnten, dass Russland ähnlich handeln könnte wie auf der Krim, also relativ schnell diese Gebiete in die russische Föderation eingliedert."