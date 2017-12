Dabei stimmt ein Vorwurf an die SPD nicht. Sie wollte nie und will auch jetzt nicht die privaten Krankenversicherungen abschaffen. Das wäre rechtlich auch gar nicht möglich. Allerdings setzt die SPD darauf, Private in ihrer derzeitigen Form langfristig auszubluten. Das soll geschehen, indem einerseits Privatversicherte in die Bürgerversicherung wechseln können. Das ist bisher von Privat Richtung Gesetzlich nicht möglich.