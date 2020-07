Was sagen Juristen dazu? Werden die Grundrechte überhaupt berührt, wenn mit einem Stäbchen ein Abstrich im Rachen genommen wird? Ja, sagt der Staatsrechtler Alexander Thiele von der Universität Göttingen. "Tatsächlich kommt es für die Beschränkung des Freiheitsraumes des Einzelnen nicht darauf an, dass es sich um besonders drastische Maßnahmen handelt." Zentral und entscheidend sei für die verfassungsrechtliche Beurteilung, dass der Einzelne zu einer Handlung gezwungen werde, die er nicht freiwillig eingeht.

Ähnlich sieht das Stefan Huster, Professor für Öffentliches- und Gesundheitsrecht an der Ruhr-Universität Bochum: "Jedenfalls ist es ein Eingriff in Persönlichkeitsrechte, insbesondere auch in das Recht auf Nicht-Wissen." Die Juristen sind sich einig in dieser Frage: Eine Testpflicht wäre einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Und ist der denn nun gerechtfertigt? Auch hier sagen beide Juristen: In diesem Fall: Ja!