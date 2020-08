Im Landratsamt Ludwigslust-Parchim musste man sich in der letzten Zeit einiges anhören. Die "Bild"-Zeitung titelte: "Amt will Eltern die Kinder wegnehmen". Ein Sprecher des Kreises berichtet auf Anfrage von MDR AKTUELL auch von persönlichen Beschimpfungen. Der Verwaltung würden DDR-Methoden vorgeworfen. Dabei handle der Landkreis nur auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Stimmt das? Dr. Andrea Kießling, Expertin für Infektionsschutzrecht an der Uni Bochum erklärt, dass es tatsächlich so geregelt sei, in genau dem Wortlaut wie auch in dem Schreiben.