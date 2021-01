Rechtlich wäre es also wohl möglich, die Firma Biontech zu zwingen, Lizenzen an andere Firmen zur Impfstoffproduktion zu geben. Rolf Hömke, Forschungssprecher beim Verband forschender Arzneimittelunternehmen vfa, hält das allerdings nicht für sinnvoll: "Die Forderung, mit Zwangslizenzen einfach andere loslegen zu lassen, die führt nicht zum Ziel."

Denn die neuen Corona-Impfstoffe würden auf eine ganz besondere Weise hergestellt, argumentiert Hömke. Es dauere mehrere Monate, entsprechende Produktionslinien für den Corona-Impfstoff von Biontech aufzubauen. Das zeige sich auch am neuen Werk in Marburg, das Biontech bereits im September von einem anderen Hersteller gekauft habe, erklärt Hömke: "Weil dort schon viel Technik vorhanden war, die sie auch für ihren eigenen Impfstoff gebrauchen können. Trotzdem haben die gebraucht bis jetzt, um eben dieses Werk umzurüsten, die Mitarbeiter zu schulen.“

Im Februar soll die neue Impfstoff-Produktionsstätte in Marburg in Betrieb gehen. Biontech selbst teilte auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, dass es mit seinem Partnerunternehmen Pfizer schon jetzt über eine der größten Produktionskapazitäten für die sogenannten mRNA-Impfstoffe weltweit verfüge: "Um die Herstellungskapazitäten weiter zu erhöhen, ist BioTech mit weiteren spezialisierten Unternehmen in Gesprächen, die auf die Herstellung von Bestandteilen des Impfstoffes [...] beziehungsweise auf das sterile Abfüllen spezialisiert sind. Verträge wurden bereits mit fünf Herstellern in Europa geschlossen. Weitere Verträge sind in Verhandlung."