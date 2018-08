Bei einer allgemeinen Dienstpflicht müssten Männer und Frauen ab 18 Jahren nach dem Schulabschluss ihren Dienst entweder in der Bundeswehr oder in einer sozialen Einrichtung leisten. Der Rechtswissenschaftler Hubertus Gersdorf von der Universität Leipzig sieht jedoch grundlegende Hürden.

Er meint, "so wie sie vorgeschlagen wird, ist sie verfassungswidrig. In der Vergangenheit war Dienstpflicht immer gekoppelt als Ersatz für die Wehrpflicht. Das war dann die Pflicht für die sogenannten Wehrdienstverweigerer."

Die Wehrpflicht regelt Artikel 12a im Grundgesetz. Danach können alle Männer mit 18 Jahren zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Wer den Dienst an der Waffe nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, muss seinen Dienst im sozialen Bereich leisten.