Die Frage "Sollten alle Auslandseinsätze der Bundeswehr beendet oder zukünftig ausgeschlossen werden", taucht in der von der Bundeswehr in Auftrag gegebenen Studie naturgemäß nicht auf. Klar wird dennoch: Die Meinung der Deutschen zur Stationierung von Soldatinnen und Soldaten im Ausland ist geteilt, ein stärkeres Engagement der Truppe in internationalen Krisen wird nicht nur bei Anhängern der Linken kritisch gesehen.