Gysi meint Common Fundings

Wenn Gregor Gysi sagt, dass Deutschland das Gleiche zahle, wie die USA, dann meint er den gemeinsamen Nato-Haushalt. Davon werden zum Beispiel die Bündniszentrale in Brüssel oder die Nato-Stützpunkte finanziert. Diese Beiträge werden im kommenden Jahr angeglichen, sagt Carlo Masala. Er ist Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. "Wir zahlen zu dem Nato-Budget exakt die gleiche Summe wie die USA. Das sind 16,38 Prozent vom gesamten Nato-Budget, was wir zahlen."

Sowohl die USA als auch Deutschland zahlen ab 2021 dann rund 350 Millionen Euro in den Nato-Haushalt. Insofern habe Gysi recht, sagt Masala. "Donald Trump hat auf seiner Pressekonferenz, wo er den amerikanischen Truppenabzug verkündet hat, sozusagen argumentiert, dass die Bundesrepublik der Nato Geld schulde, was totaler Unsinn ist. Bei Trump würde ich sagen: Was auch eine Lüge ist. Die Bundesrepublik Deutschland schuldet der Nato überhaupt gar kein Geld. Sie zahlt ihre Rechnungen pünktlich."

"Keine Verteidigung in Europa ohne US-Beiträge"

Was Trump aber wohl meint, wenn er sagt, dass Deutschland den USA Geld schulde, sind die nationalen Verteidigungsetats. Also das Geld, was die einzelnen Nato-Länder jeweils für Rüstung und Militär ausgeben. Hier wurden zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Ziel vereinbart – und zwar bis spätestens 2024. Deutschland wird dieses Ziel wohl erst 2030 erreichen. Das ärgert die USA. Die gaben vergangenes Jahr umgerechnet rund 660 Milliarden Euro für Verteidigung aus, mehr als alle anderen Nato-Länder zusammen.

In Deutschland sind es dieses Jahr rund 45 Milliarden, sagt Claudia Major. "Wenn wir über die Verteidigungsausgaben reden, dann gibt es einen enormen Unterschied zwischen Deutschland und den USA. Und ich glaube, wir sollten diesen Unterschied nicht verwischen, indem wir auf die signifikant geringeren Beiträge zu den Gemeinschaftskosten verweisen. Ich glaube, das ist inhaltlich sehr stark irreführend: Es gibt momentan keine glaubwürdige Verteidigung in Europa ohne die US-Beiträge."

Das sieht auch der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Ekkehard Brose, so. Denn auch wenn die nationalen Verteidigungsausgaben nicht direkt an die Nato gehen, seien sie wichtig für das Bündnis. "Denn eine einsatzfähige Streitmacht entsteht ja erst, wenn die Mitgliedsstaaten – jeder einzelne davon – seine Einheiten bei der Nato einmeldet, die zusammengeschaltet werden unter dem Kommando der Nato und insofern ist es wichtig, wie viel jeder einzelne Mitgliedsstaat da zur Verfügung stellen kann."

Gregor Gysi hat recht