Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ermahnt Stephan Brandner (AfD) während seiner Rede in der Plenarsitzung anlässlich der Debatte zu 70 Jahre Grundgesetz im Deutschen Bundestag. Bildrechte: dpa

Faktencheck Darf man den Bundespräsidenten kritisieren?

Das Grundgesetz wird dieser Tage 70 Jahre alt. Der Bundestag würdigte den Verfassungstext schon am Donnerstag in einer zweistündigen Debatte. Etliche Abgeordnete nutzten die Gelegenheit, um die Bedeutung der Menschenrechte hervorzuheben. Der AfD-Politiker Stephan Brandner aber griff stattdessen Bundespräsident Steinmeier an und wurde dafür gerügt. Heißt das, man darf den Bundespräsidenten nicht kritisieren?

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL