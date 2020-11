Diese harte Kollisionslage müsse immer nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aufgelöst werden, sagt Rozek. Das heißt: Man muss immer schauen, wie intensiv in ein anderes Freiheitsrecht eingegriffen wird – und ob das auch gerechtfertigt ist. Das Recht auf Leben kann also das Recht auf Freiheit überwiegen. Das tue es auch in vielen Fällen, sagt Ethikratsmitglied Augsberg – aber eben nicht immer.

Im konkreten Fall, die Gästezahl auf Weihnachtsfeiern im Familienkreis zu beschränken, tritt das Recht auf Freiheit, laut Augsberg, aber in den Hintergrund. Er erklärt das so: "Das ist eine ganz besondere Situation, weil wir uns ausnahmsweise nicht an Diejenigen wenden, von denen eine Gefahr ausgeht. Sondern wir nehmen aus Effektivitätsgründen, weil das anders kaum möglich ist, die gesamte Bevölkerung mit in Haftung. Das ist ein Spezifikum des Infektionsschutzrechts. Das lässt sich wahrscheinlich kaum anders gestalten, jedenfalls fehlen uns derzeit wohl intelligentere Möglichkeiten und folgerichtig muss man in den sauren Apfel beißen."