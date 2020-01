Faktencheck Wer zahlt den Spitzensteuersatz?

Aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken geht hervor: Im bisher abgeschlossenen Finanzjahr 2015 traf der Spitzensteuersatz 3,5 Millionen Bürger. Die Hälfte der Zahler verdient 5.000 bis 7.000 Euro brutto im Monat. SPD-Chefin Saskia Esken twitterte, den Spitzensteuersatz von 42 Prozent auf das zu versteuernde Einkommen müsse in Deutschland nur bezahlen, wer rund 46.000 Euro im Monat verdient. Bei 5000-7000 Euro würden nur 30 Prozent fällig. Was ist dran an der Aussage?



von Carolin Fröhlich, MDR AKTUELL