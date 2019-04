Faktencheck Stoßen Grünen-Wähler mehr CO2 aus als CDU-Wähler?

Hauptinhalt

Die "Fridays for Future"-Proteste spalten die Gesellschaft. Schüler fordern von der Politik, die Erkenntnisse aus der Klimaforschung endlich umzusetzen. In einer Diskussion dazu bei Anne Will hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff vergangenen Sonntag gesagt: "Wenn alle Grünen-Wähler denselben CO2-Ausstoß hätten wie CDU-Wähler, würden wir die Klimaziele 2020 erreichen." Stimmt das?

von Jessica Brautzsch, MDR AKTUELL